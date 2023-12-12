Почетное звание
Ингушский кикбоксер Ахмед Картоев выполнил норматив мастера спорта России
Приказом Министерства спорта России № 230 воспитаннику спортивной школы сельского поселения Кантышево Картоеву Ахмеду Зелимхановичу присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по кикбоксингу.
Отмечается, что ингушский спортсмен не так давно завоевал золото на первенстве России по кикбоксингу среди юниоров 17-18 лет, который проходил в мае 2023 года в г. Кемерово. По результатам соревнований Картоев попал в основной состав сборной России. В октябре текущего года уже в составе сборной России Ахмед выступил на международных соревнованиях — чемпионате и первенстве Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), где за трофеи турнира сражалось более 700 лучших спортсменов из 16 стран мира. Ингушский боец поднялся там на первую ступень пьедестала в весе до 71 кг.
Турнир прошел в Раменском Московской области в шести дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Ахмед Картоев стал золотым призером в разделе фулл-контакт. Он провел два боя и в финале встретился с представителем России из города Санкт-Петербурга — Кенаном Тороевым. Напомним, Картоева тренируют опытные наставники Магомед Албаков, Абдула Дзауров и Алихан Дударов.
Необходимо отметить, что открытый чемпионат и первенство стран ШОС — это знаковое и значимое событие, тем ценнее победа ингушского спортсмена. Сообщается, что по итогам состязаний российская команда заняла первое место в общем медальном зачете. В активе отечественных кикбоксеров 416 медалей: 146 золотых, 119 серебряных и 151 бронзовая. Второе место в общем медальном зачете заняла команда Беларуси, собрав 18 медалей. Третье место — у команды Индии.
Очень важно, учитывая антироссийские санкции в сфере спорта, что во время деловой программы чемпионата стран ШОС был подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по кикбоксингу на международном уровне между Россией, Индией, Китаем, Алжиром, Афганистаном, Арменией и Грузией. Меморандум стал первым этапом в создании новой Международной федерации кикбоксинга.
«Чемпионат стран ШОС — не единственный международный турнир для Федерации кикбоксинга России. Мы организуем альтернативные международные соревнования с прошлого года. Таким образом мы создаем условия для российских и иностранных спортсменов сражаться в атмосфере честной конкуренции. Мы планируем продолжать эту работу в рамках новой Международной федерации кикбоксинга», — подчеркнул Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.
Организаторы соревнований не раз отмечали, что на недавнем форуме в Перми глава государства Владимир Путин призывал к тому, что нужно насыщать внутренний календарь, начинать свою международную повестку. И сегодня кикбоксинг как раз является таким примером.
«Хочу выразить большую признательность Федерации кикбоксинга, Бату Хасикову и нашей областной федерации за то, что оказали поддержку нам в утверждении площадкой этого масштабного турнира Московской области, в частности, Раменского. У нас замечательная инфраструктура, которая благодаря губернатору активно развивается и модернизируется. Мы можем принимать соревнования самого высокого уровня, и это большой плюс», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.