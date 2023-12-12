Отмечается, что ингушский спортсмен не так давно завоевал золото на первенстве России по кикбоксингу среди юниоров 17-18 лет, который проходил в мае 2023 года в г. Кемерово. По результатам соревнований Картоев попал в основной состав сборной России. В октябре текущего года уже в составе сборной России Ахмед выступил на международных соревнованиях — чемпионате и первенстве Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), где за трофеи турнира сражалось более 700 лучших спортсменов из 16 стран мира. Ингушский боец поднялся там на первую ступень пьедестала в весе до 71 кг.

Турнир прошел в Раменском Московской области в шести дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Ахмед Картоев стал золотым призером в разделе фулл-контакт. Он провел два боя и в финале встретился с представителем России из города Санкт-Петербурга — Кенаном Тороевым. Напомним, Картоева тренируют опытные наставники Магомед Албаков, Абдула Дзауров и Алихан Дударов.

Необходимо отметить, что открытый чемпионат и первенство стран ШОС — это знаковое и значимое событие, тем ценнее победа ингушского спортсмена. Сообщается, что по итогам состязаний российская команда заняла первое место в общем медальном зачете. В активе отечественных кикбоксеров 416 медалей: 146 золотых, 119 серебряных и 151 бронзовая. Второе место в общем медальном зачете заняла команда Беларуси, собрав 18 медалей. Третье место — у команды Индии.

Очень важно, учитывая антироссийские санкции в сфере спорта, что во время деловой программы чемпионата стран ШОС был подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по кикбоксингу на международном уровне между Россией, Индией, Китаем, Алжиром, Афганистаном, Арменией и Грузией. Меморандум стал первым этапом в создании новой Международной федерации кикбоксинга.

«Чемпионат стран ШОС — не единственный международный турнир для Федерации кикбоксинга России. Мы организуем альтернативные международные соревнования с прошлого года. Таким образом мы создаем условия для российских и иностранных спортсменов сражаться в атмосфере честной конкуренции. Мы планируем продолжать эту работу в рамках новой Международной федерации кикбоксинга», — подчеркнул Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.

Организаторы соревнований не раз отмечали, что на недавнем форуме в Перми глава государства Владимир Путин призывал к тому, что нужно насыщать внутренний календарь, начинать свою международную повестку. И сегодня кикбоксинг как раз является таким примером.

«Хочу выразить большую признательность Федерации кикбоксинга, Бату Хасикову и нашей областной федерации за то, что оказали поддержку нам в утверждении площадкой этого масштабного турнира Московской области, в частности, Раменского. У нас замечательная инфраструктура, которая благодаря губернатору активно развивается и модернизируется. Мы можем принимать соревнования самого высокого уровня, и это большой плюс», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.