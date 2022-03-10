«Условия будут созданы в школах Малгобека, Магаса, Карабулака и сельских поселений Али-Юрт и Кантышево. В этих общеобразовательных организациях будет проведен ремонт спортзалов, приобретен инвентарь для создания спортклубов и установлены площадки для занятий физической культурой», — сказала Бокова.

По ее словам, в школе номер пять Малгобека, столичном лицее-детсаде номер один и школе сельского поселения Али-Юрт будут проведены ремонтные работы в спортивных залах, в четырех общеобразовательных организациях планируется строительство спортплощадки. Спортклубы будут созданы и в тех школах, в которых проводятся упомянутые мероприятия.

Так, в школах Малгобека, Магаса, Карабулака, сельского поселения Кантышево будет приобретен необходимый инвентарь для создания спортивных клубов по шахматам, волейболу, баскетболу, гимнастике.

На эти цели выделено около 24 млн руб.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2021 году в восьми школах республики созданы условия для занятий физической культурой и спортом.