Проект по строительству спортивной площадки тоже не стал исключением. Идею удалось воплотить в жизнь благодаря гранту. Его Аслан Евлоев получил двумя годами ранее от Росмолодёжи, став одним из победителей конкурса молодежных проектов в рамках Всероссийского спортивно-туристического фестиваля Open Chechnya 2021.

На выигранные полмиллиона рублей активист закупил необходимое спортивное оборудование. Земельный участок под строительство объекта выделила сельская администрация, залить площадку бетоном и подготовить ее для установки тренажеров помог местный меценат. Вот так общими усилиями удалось претворить в жизнь мечту сельской молодежи — иметь возможность заниматься спортом в непосредственной близости от дома.

На площадке размером 11 на 18 метров установили: комплекс из брусьев, турников, шведской стенки и рукоходов, а также 5 уличных тренажеров, позволяющих выполнять упражнения на развитие силы, выносливости, координации и гибкости.

«Тренироваться здесь будет интересно людям любого возраста и уровня подготовки», — полагает Аслан Евлоев. Как утверждают врачи, занятия на свежем воздухе укрепляют иммунитет, насыщают кровь кислородом, а также поднимают настроение и улучшают общее состояние организма. Так что у жителей Али-Юрта теперь есть возможность стать более здоровыми и счастливыми, нужно только найти время для регулярных тренировок.