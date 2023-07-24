С миру по нитке
У молодежи Назрановского района появилось больше возможностей для занятий спортом
В минувшие выходные в ингушском селении Али-Юрт состоялось открытие большой спортивной площадки, оснащенной уличными тренажерами. Посещать ее смогут все желающие, причём абсолютно бесплатно. Такой щедрый подарок односельчанам сделал молодой активист Аслан Евлоев, на счету которого реализация порядка десяти полезных для республики проектов в самых разных областях — в спорте, в строительстве и даже в сфере изучения родного языка. Средства на их реализацию молодой человек выигрывает, участвуя в различных грантовых конкурсах и форумах.
Проект по строительству спортивной площадки тоже не стал исключением. Идею удалось воплотить в жизнь благодаря гранту. Его Аслан Евлоев получил двумя годами ранее от Росмолодёжи, став одним из победителей конкурса молодежных проектов в рамках Всероссийского спортивно-туристического фестиваля Open Chechnya 2021.
На выигранные полмиллиона рублей активист закупил необходимое спортивное оборудование. Земельный участок под строительство объекта выделила сельская администрация, залить площадку бетоном и подготовить ее для установки тренажеров помог местный меценат. Вот так общими усилиями удалось претворить в жизнь мечту сельской молодежи — иметь возможность заниматься спортом в непосредственной близости от дома.
На площадке размером 11 на 18 метров установили: комплекс из брусьев, турников, шведской стенки и рукоходов, а также 5 уличных тренажеров, позволяющих выполнять упражнения на развитие силы, выносливости, координации и гибкости.
«Тренироваться здесь будет интересно людям любого возраста и уровня подготовки», — полагает Аслан Евлоев. Как утверждают врачи, занятия на свежем воздухе укрепляют иммунитет, насыщают кровь кислородом, а также поднимают настроение и улучшают общее состояние организма. Так что у жителей Али-Юрта теперь есть возможность стать более здоровыми и счастливыми, нужно только найти время для регулярных тренировок.