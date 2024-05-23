Спортсмен из Ингушетии стал призером чемпионата Европы по грэпплингу

«Спортсмен получил бронзовую медаль в весовой категории до 27 кг. В этой категории соревновались опытные участники, которые выступали в соревнованиях NO-Gi в 2015–2016 годах.», — рассказал собеседник.

Также сообщается, что Мансур Булгучев является воспитанником зала 9VAL JIU-JITSU и учеником Алана Канкулова.

«Боец продемонстрировал высокий уровень подготовки и мастерства, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы по грэпплингу. Надеюсь, что его победа станет стимулом для молодых спортсменов из Ингушетии и других регионов России», — прокомментировал Тагир Хамхоев.