Спортсмен из Ингушетии стал призером турнира по джиу-джитсу

Спорстмен занял второе место в весовой категории до 94 кг в разделе NO-GI среди взрослых мужчин 2006–1993 годов рождения.

«Турнир был высокого уровня. Я занимаюсь джиу-джитсу около восьми месяцев и, конечно, хотел занять первое место, но не получилось. Буду продолжать тренироваться и стремиться получить чёрный пояс», — рассказал джитсер о своих планах.

Тимерлан Оздоев — ученик Руслана Тугеева, он представляет зал PIRATAS BJJ ACADEMY.

«Тимерлану удалось завоевать серебро на престижном всероссийском турнире. Это большой успех для молодого спортсмена, который всего лишь восемь месяцев занимается джиу-джитсу», — добавил Тагир Хамхоев.