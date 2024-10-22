Спортсмен из Ингушетии стал призером турнира по грэпплингу в Москве

Спортсмен выступал в весовой категории до 84 килограммов среди мужчин от 2006 года рождения и старше. Он является учеником Руслана Бехоева и представляет команду BEKHOEV TEAM.

«По воле Всевышнего я занял третье место. Конечно, мы рассчитывали на другой результат, но имеем то, что имеем. 16 ноября состоится турнир по панкратиону, и я буду выступать в своей весовой категории, а не с разницей в 6–7 кг, как сегодня. Надеюсь, что тогда у нас будет золото», — прокомментировал своё выступление спортсмен.

Турнир Кровью и Потом Season X: Russia National Open проходил на новой спортивной арене СК «СКИФ» в Москве.

«Успех на турнире по грэпплингу говорит о том, что Рахман Арапиев проделал большую работу над собой и достиг значительного прогресса в своём мастерстве», — добавил Тагир Хамхоев.