Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата по джиу-джитсу в Казахстане

Он отметил, что Мансур Яндиев завоевал серебряную и бронзовую медали в весовой категории до 77 кг в Gi и No-Gi.

Ахмед Хулагов стал золотым призером в весовой категории до 66 кг среди спортсменов 16-17 лет в Gi.

«Успехи наших спортсменов на международной арене подтверждают высокий уровень подготовки и стремление к победе. Мансур и Ахмед — яркий пример того, как упорство и трудолюбие могут приносить плоды на самом высоком уровне», — добавил Тагир Хамхоев.

Отмечается, что чемпионат проходил в Караганде.