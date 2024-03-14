Старшеклассники побывали в одной из пожарно-спасательных частей Ингушетии

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону, ребятам рассказал о создании пожарной охраны, организации службы и о боевой работе личного состава, показали спецтехнику и оборудование, предназначенное для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

«Гости смогли примерить боевую одежду, заглянуть в отсеки боевого автомобиля. Ребята остались в полном восторге от возможности посидеть в пожарной машине, а самые сильные впечатления они получили от процесса самостоятельной подачи воды из пожарного ствола для тушения условного очага пожара», — отметил собеседник издания.

По его словам, такие мероприятия проводятся, в первую очередь, чтобы юные жители республики понимали, насколько опасным и разрушительным может быть пожар, и чтобы они соблюдали меры безопасности.