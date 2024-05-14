Стартовало благоустройство улицы Базоркина в столице Ингушетии

По словам собеседника издания, протяженность участка составляет 1,2 км. В настоящее время подрядная организация занимается фрезерованием старого асфальтового покрытия.

Следующим этапом необходимо подготовить основание из песчано-гравийной смеси. Затем начнётся процесс укладки нового асфальтобетона. В завершение здесь установят новые дорожные знаки, а также нанесут разметку термопластиком.

«Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 30 июня текущего года. Однако работы ведутся ударными темпами, поэтому вполне возможно опережение сроков, если погода будет благоприятствовать», — подчеркнул руководитель дорожного ведомства республики Батыр Хаматханов.

Отмечается, что улица Базоркина — важная транспортная артерия города. Она ведёт к центральной мечети и проходит мимо множества магазинов. Ее благоустройство поспособствует повышению уровня комфорта и безопасности во время передвижения как автолюбителей, так и пешеходов.

Ранее наше издание сообщало о том, что в Магасе также приступили к обновлению дорожного покрытия на улице Чахкиева, длина которой составляет около 3 км.

Напомним, что в 2024 году в ходе реализации вышеуказанного нацпроекта планируется отремонтировать 14 дорожных объектов общей протяженностью 28 км.