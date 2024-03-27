Стрелявший в своего оппонента житель Ингушетии написал явку с повинной

Отмечается, что гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту причинения 16 октября прошлого года огнестрельного ранения оппоненту, написал явку с повинной.

Мужчина добровольно выдал пистолет Макарова с пустым магазином. В порядке статей 91-92 УПК России он водворен в специальное помещение для задержанных лиц.