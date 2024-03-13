Строительные материалы оправила Ингушетия в подшефный город Молочанск Запорожья

Отмечается, что отправлены трубы, генераторы, ориентированно-стружечные плиты, профилированные листы для восстановления ограждений и различных заборов, цемент, оцинкованные листы для восстановления крыш и кровельных покрытий.

«Наша цель — помочь людям вернуться к нормальной жизни. Мы надеемся, что наша гуманитарная поддержка поможет быстрее восстановить поврежденные объекты и обеспечить комфортные условия для жизни населения. Солидарность и взаимная поддержка являются качествами, которые всегда были присущи всем народам России. Ингушетия также уделяет большое внимание помощи новым регионам нашей страны», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что для региона это важное дело. Они выразил надежду, что «усилия сделают жизнь людей в пострадавшем Токмакском районе лучше».

«Владимир Путин, говоря о поддержке новых территорий, подчеркнул, что «вся большая единая страна — вся делает общее дело». Это действительно так, ведь помощь оказывают на федеральном уровне, региональном, каждый житель, волонтер, общественная организация — все вносят свой вклад», — добавил Глава.