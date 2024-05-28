Строительство детского сада «Сказка» завершается в Малгобеке Ингушетии

Возведение объекта стартовало в декабре прошлого года. На данный момент все строительные работы практически завершены. Ведется уборка прилегающей к детсаду территории и установка мебели. Дошкольное учреждение рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Подрядчиком выступает компания ООО «Кадастр-ЮФО». Контроль за ходом строительства осуществляет ГУП «УКС РИ». Учреждение призвано решить проблему с переполненностью близлежащих детских садов и повысить качество дошкольного образования. Подчёркивается, что здесь предусмотрены ясельные места.

«Очень важно предоставить все необходимые условия для комфортного пребывания детей, а также для обеспечения их безопасности. Немаловажной является и декоративная составляющая: как внутреннее убранство, так и фасад здания должен быть привлекательными для ребенка, чтобы ему хотелось приходить сюда. Разумеется, мы учли все вышеперечисленное при возведении данного дошкольного учреждения и уже совсем скоро детский сад «Сказка» будет введен в эксплуатацию», — отметил руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации Малгобека Ибрагим Гандалоев.