Строительство первого детского сада началось в селе Южное Ингушетии 

Строители приступили к начальному этапу — формированию котлована. Работы ведутся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость объекта 167,6 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Детсад будет оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью для комплексного развития и комфорта подопечных. К концу следующего года проблема доступности дошкольного образования в данном населенном пункте будет решена», — отметил ранее премьер-министр региона Владимир Сластенин.

Согласно проекту в двухэтажном здании площадью 2550,9 квадратных метров, помимо игровых и спальных комнат, предусмотрены пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут организованы игровые и спортивные площадки.

Ранее в отдаленном селе Южное, где проживает более 1 тыс. человек, построили новый ФАП. Здесь также продолжается возведение школы на 320 мест. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.