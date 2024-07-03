Студент из Ингушетии Муса Яндиев окончил с отличием РГГРУ

Ингушский студент Муса Яндиев в нынешнем году окончил с отличием бакалавриат Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе по программе «Нефтегазовое дело».
Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики, этот престижный вуз носит почетное звание лауреата конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации — 2020», который ежегодно проводит независимая научно-исследовательская организация ООО «Экспертмедиагрупп».
Отмечается, что эксперты признали заслуги университета в подготовке высококвалифицированных специалистов для отраслей минерально-сырьевого комплекса России.