Студент из Ингушетии Муса Яндиев окончил с отличием РГГРУ

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики, этот престижный вуз носит почетное звание лауреата конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации — 2020», который ежегодно проводит независимая научно-исследовательская организация ООО «Экспертмедиагрупп».

Отмечается, что эксперты признали заслуги университета в подготовке высококвалифицированных специалистов для отраслей минерально-сырьевого комплекса России.