Студентка Госуниверситета Ингушетии победила в конкурсе «Пушкинский бал»

Финал состязания проходил в Санкт-Петербурге. Члены коллегии жюри присудили девушке первое место в номинации «Эскиз костюма», признав ее работу лучшей.

«От всей души поздравляем нашу студентку и выражаем свое искреннее восхищение. Желаем ей не останавливаться на достигнутом, а покорять еще большие высоты, успехов в творческой деятельности и удачи во всех начинаниях», — отметили в вузе.

Напомним, что международный конкурс дизайнеров «Пушкинский бал» был организован в честь 225-летия великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.