Студентка из Ингушетии окончила МГМУ имени Сеченова в Москве с красным дипломом 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики в Москве, на кафедре цифровой медицины Китиева занимается проектами в сфере машинного обучения.

Отмечается, что Алина Алихановна написала две научные статьи по хирургии и патоморфологии, а также неоднократно побеждала в олимпиадах по различным дисциплинам.

Студентка сдала экзамен IELTS на уровень С1, и успешно совмещая учебу в ведущем медицинском вузе с работой. Ранее она окончила гимназию в Карабулаке с красным аттестатом.