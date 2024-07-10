Студентка из Ингушетии окончила МГМУ имени Сеченова в Москве с красным дипломом 

Алина Китиева, выпускница первого МГМУ имени Сеченова, получила красный диплом по специальности «лечебное дело».
Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики в Москве, на кафедре цифровой медицины Китиева занимается проектами в сфере машинного обучения.
Отмечается, что Алина Алихановна написала две научные статьи по хирургии и патоморфологии, а также неоднократно побеждала в олимпиадах по различным дисциплинам.
Студентка сдала экзамен IELTS на уровень С1, и успешно совмещая учебу в ведущем медицинском вузе с работой. Ранее она окончила гимназию в Карабулаке с красным аттестатом.