Представленный ею проект на тему «Разработка стратегий по снижению употребления англицизмов в русском интернет-пространстве: анализ примеров использования англицизмов и варианты их замены русскими аналогами» был признан одним из лучших.

В общей сложности в заключительный этап состязания прошли 350 проектов молодых ученых из России, Казахстана, Белоруссии, Китая и Конго. Отбором работ занимался программный комитет. Заключительный этап конкурса состоится в формате устных сессий на Всероссийском молодежном научном форуме.

«Мы искренне поздравляем Хадишу с таким достижением. Желаем ей успехов в финале и вдохновения для дальнейших исследований во благо науки», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Стоит отметить, что вышеуказанный конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России с целью отбора и оказания помощи наиболее талантливым и творчески активным в различных сферах студентам, а также для привлечения их к научно-исследовательской деятельности.