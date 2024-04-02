Судебные приставы Ингушетии сдали комплексный зачет по применению спецсредств и оружия

Там отметили, что проверка на профессиональную пригодность проводится один раз в полугодие с целью определить способность судебных приставов выполнять свои функции по обеспечению исполнительных действий и установленного порядка деятельности судов.

Комплексный зачет — мероприятие, направленное на совершенствование сотрудниками управления профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на службу.