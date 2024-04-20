Телефонные мошенники убедили жителя Ингушетии оформить кредит и перевести им 322 тыс. рублей

В Ингушетии телефонные мошенники, выдавшие себя за сотрудников «Сбербанка», убедили местного жителя оформить кредит и перевести им 322 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«С мужчиной связались через WhatsApp Messenger и убедили взять кредит в «Почта Банке» на сумму 364 000 рублей. Мошенник потребовал перевести эти деньги на его счёт. В результате пострадавший перевёл мошенникам через банкомат 322 000 рублей», — сказал собеседник.
Для поиска преступников правоохранительными органами инициирована проверка, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.