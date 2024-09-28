Торжественное мероприятие к 100-летию ингушской государственности состоялось в Магасе

Выступая перед гостями и жителями субъекта, он напомнил, что у истоков образования Ингушской автономной республики в составе РСФСР в 1924 году стоял достойнейший мужественный представитель народа, выдающийся политический деятель Идрис Бейсултанович Зязиков, а также его соратники.

«За короткий исторический век пройден сложнейший путь обретения достойного места в составе великой России. Удачи и победы нам всегда приносил самоотверженный труд наших жителей», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, ингуши преодолели за это время множество трудностей и проверок на силу духа и прочность. Герои специальной военной операции из республики в настоящее время приумножают патриотическое наследие своих предков.

Глава отметил, что в регионе прекрасная, умная, красивая молодежь, которая с безмерной благодарностью помнит и хранит память о своих предках и их славной истории.

«Сердечная благодарность всем, кто словом и делом на рабочем месте или высоком посту внес и вносит свой вклад в создание, сохранение и укрепление ингушской государственности. Сегодня Ингушетия развивается и растет благодаря всем этим людям.», — добавил Махмуд-Али Калиматов, еще раз поздравив всех с вековым юбилеем государственности.