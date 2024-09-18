Три вице-премьера сохранили свои должности в новом составе правительства Ингушетии

Как написал в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов, руководителем Минздрава назначена Зара Албакова, министерство промышленности и торговли возглавит Адам Кукурхоев, а МЧС региона Александр Евлоев, главой Минэкономики стал Исропил Гиреев. Ахмед-Башир Цороев продолжит руководить Минобразования.

«Все остальные руководители министерств и ведомств республики остаются на своих должностях. Хочу поблагодарить правительство региона за 5 лет работы. Мы прошли через сложные испытания, когда бюджет республики имел огромный дефицит средств, связанный с госдолгом и кредитами. Следом были западные экономические санкции, которые заставили нас перестраивать экономику с ориентированием ее на импортозамещение. И это у нас получилось», — отметил Глава.

По его словам, власти региона получили преимущество для развития промышленности, аграрного сектора, туризма. По этим направлениям в республике последние несколько лет наблюдается стабильный рост.

«Большая ответственность на нас легла и по реализации нацпроектов. Благодаря им мы смогли развить нашу социальную инфраструктуру. А это серьезный фундамент для будущего республики. Неожиданным бедствием для страны и региона стала пандемия коронавирусной инфекции. Но и в этой ситуации мы смогли сохранить контроль и минимизировать потери населения, своевременно организовав всю необходимую помощь и приняв меры безопасности», — сообщил Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что впереди много планов, их реализация потребует сил и энергии. Самое главное в решении поставленных задач — это искреннее желание и стремление сделать республику благополучной и процветающей, обеспечив жителям высокий уровень жизни.