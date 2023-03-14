Что посмотреть в Санкт-Петербурге?

Путешествие в Санкт-Петербург — это не только знакомство с богатой культурной историей, но и наслаждение красотами города. Если вы едете в Петербург впервые, лучше воспользоваться организованными экскурсиями, чтобы не упустить ни одной знаковой достопримечательности. Самые интересные программы собраны по ссылке https://pitertours. ru/ekskursii-po-kryisham-sankt-peterburga/.

Санкт-Петербург был основан Петром I в 1703 году и был столицей Российской империи в течение двух веков. Сегодня город известен своими музеями, дворцами, крепостями, соборами и другими историческими достопримечательностями. Наиболее знаменитые из них — это Эрмитаж, Зимний дворец, Петропавловская крепость, Спас на Крови и Казанский собор.

Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, расположенный в здании Зимнего дворца. В нем хранится более 3 миллионов произведений искусства, начиная от древнего Египта и заканчивая современностью. Посетители могут увидеть работы таких известных художников, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт и Ван Гог.

Петропавловская крепость была построена Петром I в начале 18 века и стала первой крепостью Санкт-Петербурга. В ней находится главная церковь города — Петропавловский собор, где похоронены многие российские императоры и императрицы. Также на территории крепости находится Музей истории Санкт-Петербурга, где можно узнать о истории города.

Спас на Крови — это собор, построенный на месте убийства императора Александра II в 1881 году. Собор отличается необычным архитектурным стилем.

Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга

Если вы уже неоднократно посещали этот прекрасный город и традиционные экскурсии вас больше не вдохновляют, то у Петербурга для вас есть кое-что особенное.

Экскурсия по крышам Санкт-Петербурга — это уникальный опыт, который позволяет увидеть город с высоты птичьего полета. Крыши Санкт-Петербурга — это настоящие архитектурные шедевры, с которых открывается потрясающий вид на город и его окрестности.

Одна из самых популярных экскурсий по крышам Санкт-Петербурга проходит на крыше здания Гостиного двора. Эта экскурсия позволяет увидеть не только знаменитую колоннаду, но и панорамный вид на Невский проспект и другие достопримечательности города. В течение экскурсии гид расскажет о истории здания и других знаменитых мест в городе.

Иногда люди ошибочно думают, что путешествия по крышам, это какое-то незаконное развлечение. Это заблуждение! Подняться на крышу, полюбоваться видами, даже выпить там чашку кофе можно совершенно легально. Крыши, предназначенные для экскурсий совершенно безопасны, оснащены специальными турникетами и ограждениями.

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