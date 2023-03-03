Особой популярностью у гостей региона пользуется горная часть Ингушетии, достаточно сказать, что там расположено около 5 тысяч башенных строений, не говоря уже о других достопримечательностях, в том числе и природного характера. Хорошая логистика и «шаговая доступность» только добавляют количество туристов. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» говорит и коренная москвичка, зоотехник ветеринарной клиники, блогер, занимающаяся конным спортом и рассказывающая про лошадей и путешествия, Татьяна Никитина.

«Я бывала во многих уголках России, но ваши горы впечатлили меня до мурашек по коже. Здесь я почувствовала себя свободнее и комфортнее, чем в других регионах. Монументальные вершины, нетронутая природа, древние башни, органично вписывающиеся в местный пейзаж, обычаи и традиции ингушского народа, доброжелательность людей — во всё это я влюбилась сразу и навсегда», — поделилась Никитина.

По её словам, она никогда не слышала про Ингушетию. Весной 2021 года девушка побывала на Эльбрусе и решила взойти на вершину исполина. Для этого требовалось пройти соответствующую подготовку и надо было найти подходящую местность. После просмотра фильма «Кавказ: от моря до моря», созданного после пресс-тура для работников СМИ, москвичка поразилась древним ингушским башенным комплексом «Эрзи» и решила всё увидеть своими глазами. Она приехала с туристической группой в Ингушетию, где пять дней путешествовала по горам. Трекинг-тур «Величие гор» проводил тогда опытный гид с глубокими знаниями родного края Батыр Мальсагов. Татьяна взошла на Столовую гору, затем она посетила одну из самых древних христианских церквей в России, узнала много интересного об истории и традициях ингушей, средневековой архитектуре.

«Я поняла тогда, что мне одного раза мало. Будто поднесли стакан с чистой родниковой водой и сразу отняли, — рассказала гостья. — Месяц спустя приехала в горную Ингушетию повторно. Она стала для меня сакральным, близким и родным местом».

Девушка стала записываться на индивидуальные походы, открывала для себя новые маршруты. Каждый свой отпуск москвичка старалась проводить в горах Ингушетии. Помимо всего прочего, Татьяна совершает конные прогулки, она познакомилась с большим ценителем лошадей, коннозаводчиком Зелимханом Куштовым.

«Он предоставляет качественные услуги по конным прогулкам, на столичном уровне: выдаёт современные шлемы и жилеты. У него добротные, образцовые конюшни, новая качественная амуниция, чистые вышколенные лошади. С его усадьбы открывается прекрасный вид на гору Казбек», — поделилась Никитина.

Дальше — больше, столичная туристка увлеклась углублённым изучением традиционных ингушских ремёсел. Она стала посещать мастер-классы по вышивке, изобразительному искусству, валянию войлочных ковров (истингов), гончарному делу. В инклюзивной гончарной мастерской «Малх» под руководством талантливого мастера Аси Цицкиевой девушка своими руками на гончарном круге впервые в жизни изготовила две вазы, разрисовала их и покрыла орнаментом, глазурью. Ковры валять помогала мастерица Ася Саутиева, а написать свою картину смогла с заслуженным художником Ингушетии Танзилой Измайловой, с художественной вышивкой справилась с помощью Лидии Хамхоевой.

С недавнего времени Татьяна Никитина увлеклась национальными танцами и народной музыкой. «Мне всё это интересно. Для туристов такие возможности надо расширять. Есть, конечно, и проблемы пока в туристической сфере региона: недостаточное количество аптек в курортных местах, санузлов, точек питания, благоустроенных площадок, гостиниц. Уровень сервиса необходимо поднять на более высокую планку. Туристическую инфраструктуру следует улучшать, ведь туризм — один из драйверов экономики», — считает москвичка.

Что касается местных жителей, то у девушки сложилось устойчивое мнение об ингушах, как об открытых, доброжелательных людях. По её мнению, ингуши разрушают стереотипы о них, как о закрытых, суровых и недружелюбных горцах. «Сейчас я хочу исследовать дальние уголки горного края. Нас учили, что Кавказ надо бояться. А здесь спокойнее и безопаснее, чем где бы то ни было в России», — подчеркнула Татьяна.

Люди, как и она, в последнее время об этом узнают и охотно посещают Ингушетию. На туристических маршрутах можно встретить жителей не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и Мурманска, Перми и даже Владивостока. Так, Ингушетию за 2022 год посетило более 105 тыс. туристов, а за прошедшие четыре года общий туристический поток в регионе составил свыше 400 тысяч человек. По словам руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, туристическая активность связана с развитием инфраструктуры всесезонного горнолыжного курорта «Армхи», повышением уровня клиентского сервиса.

В последнее время крупный российский бизнесмен и меценат ингушского происхождения Микаил Гуцериев активно вкладывает средства в восстановление культурно-исторического наследия региона. «Джейрахский район — это древняя часть Ингушетии, наша прародина, откуда вышли все ингушские фамилии. Там наши корни. Поэтому бережное развитие этой земли очень важно для меня лично и для всех ингушей. Ингушетия должна стать жемчужиной России в сфере туризма», — заявил на днях предприниматель.

В последнее время благодаря выделенным средствам Гуцериева возле главных достопримечательностей горной Ингушетии появляются открытые зоны отдыха туристического назначения (каменные беседки, пристройки, санузлы, мангальные площадки).

В целях демонстрации туристического потенциала республики Комтуризма Ингушетии в этом году примет участие в самой крупной туристической выставке Беларуси «Отдых — 2023», а также в 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2023», в рамках которой планируется заключить соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургом и Ростовской областью.

Туристическое направление в республике набирает обороты, реализуются различные проекты. Хочется напомнить, что туристическая сфера Ингушетии в текущем году получит более 260 млн рублей госинвестиций, против 114 млн в прошлом году.

Напомним, что правительством республики совместно с Минэкономразвития России, АО «Кавказ. РФ» и инвестором разработана и утверждена концепция развития всесезонного курорта «Армхи», стоимостью 13 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей — частные инвестиции. Курорт включен в модель экономического развития региона, благодаря чему данному проекту присвоен статус «прорывного» и обеспечены исчерпывающие региональные и федеральные меры поддержки.