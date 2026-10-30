Турнир по гиревому спорту среди сотрудников МЧС состоялся в Ингушетии

Турнир был приурочен к предстоящему Дню народного единства и организован при поддержке регионального Министерства физической культуры и спорта. Соревнования открыл заместитель руководителя ГУ МЧС России по РИ — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Ахмед Котиев.

Участники состязались в двух классических дисциплинах — толчке и рывке. Результаты определялись как в личном, так и в командном зачётах. По итогам общекомандного первенства первое место заняла команда 3-й пожарно-спасательной части, серебро досталось представителям четвёртой ПСЧ. Бронза в свою очередь отошла команде управления надзорной деятельности и профилактической работы.

«Гиревой спорт воспитывает силу, выносливость, собранность и точность — качества, особенно важные в нашей профессии. Соревнования стали хорошей проверкой физической подготовки и силы духа личного состава», — отметил начальник отделения по организации подготовки и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Ингушетии Ахмед Могушков.

Победители и призёры соревнований награждены почётными грамотами и медалями.