У рецидивиста в Ингушетии нашли полкилограмма каннабиса

Собеседник отметил, что 10 июля в 18 часов на восточной окраине Малгобека у ранее судимого мужчины, который находился в состоянии наркотического опьянения, правоохранители обнаружили 524, 88 гр. конопли.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России.

В прошлом мужчина был осуждён по трём статьям: кража (ст. 158, ч. 1), незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств (ст.228, ч.1) и управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1, ч. 1).