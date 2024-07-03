Участника ОПГ осудили в Ингушетии за попытку сбыть наркотики в регионе 

Он отметил, что в феврале 2023 года 23-летний молодой человек в сети «Интернет» вступил в состав ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков на территории России, в том числе в Ингушетии. От других участников группы он бесконтактным способом получил более 270 граммов героина.

Осужденный перевез наркотики по месту своего жительства в сельское поселение Экажево Назрановского района для дальнейшей расфасовки на более мелкие партии и последующего сбыта наркозависимым лицам через «закладки». По указанию организатора группы он разместил в тайнике часть наркотического вещества на территории лесного массива муниципалитета.

Заработать фигуранту не удалось, поскольку 19 февраля прошлого года его преступная деятельность была пресечена силовиками. Героин был обнаружен и изъят при обыске его домовладения.