Участники международного пробега мотоклуба «Гвардейцы» посетили Ингушетию

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, мероприятие нацелено на поддержку СВО и военнослужащих, самоотверженно исполняющих свой воинский долг.

«Наша деятельность направлена на поддержку и развитие мотоциклетного движения, пропаганду традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизм. Кроме того, мы занимаемся благотворительной деятельностью», — подчеркнули члены клуба.

Отмечается, что «железных коней» оседлали представители клуба и члены их семей, представляющие различные национальности и вероисповедания.