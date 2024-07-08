Участники международного пробега мотоклуба «Гвардейцы» посетили Ингушетию

Ингушетия приняла у себя VI Международный пробег мотоклуба Guardsmen LE MC («Гвардейцы») под лозунгом «Наше дело правое! Победа будет за нами!».
Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, мероприятие нацелено на поддержку СВО и военнослужащих, самоотверженно исполняющих свой воинский долг.
«Наша деятельность направлена на поддержку и развитие мотоциклетного движения, пропаганду традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизм. Кроме того, мы занимаемся благотворительной деятельностью», — подчеркнули члены клуба.
Отмечается, что «железных коней» оседлали представители клуба и члены их семей, представляющие различные национальности и вероисповедания.