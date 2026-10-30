Участников фестиваля «Женское сердце России» наградили в Ингушетии

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе фонда, в числе награждённых — Медина Имагожева, детский хореографический ансамбль «Сийг» под руководством Магомеда Имагожева, а также Рианна Нальгиева.

Напомним, на фестивале члены семей участников специальной военной операции и погибших защитников представили культуру Ингушетии. Они выступили с музыкальными и танцевальными композициями, познакомили гостей с национальными костюмами, традиционными головными уборами и блюдами ингушской кухни.

Ислам Абадиев поблагодарил собравшихся за творческий вклад, активность и достойное представление республики. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес семей военнослужащих, которые сохраняют национальные традиции и принимают активное участие в общественной жизни субъекта.