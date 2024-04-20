Ученик из Ингушетии стал победителем международной олимпиады

«Руслан Эжиев, ученик школы № 4 из села Плиево Назрановского района, стал победителем престижной олимпиады в номинации «За целеустремлённость». Его историко-исследовательская работа «Авиационные катастрофы и их причины» также получила приз зрительских симпатий», — сказал собеседник.

В первом заочном туре олимпиады приняли участие юноши и девушки из 42 регионов России — всего 191 человек. Победителями первого тура стали 10 человек.

Участники молодёжного симпозиума представили свои историко-исследовательские работы жюри и гостям.