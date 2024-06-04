Угнанную иномарку рассеянного автовладельца нашли в Ингушетии без повреждений

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» обратился местный житель, который сообщил, что вечером он оставил Hyundai Solaris возле дома, забыв ключи в замке зажигания. Ночью иномарка была угнана.
Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, при выезде следственно-оперативной группы машина обнаружена в сельском поселении Троицкое Сунженского района, без следов взлома и повреждений.
Автомобиль доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России (кража с причинением значительного ущерба гражданину).