Угнанную иномарку рассеянного автовладельца нашли в Ингушетии без повреждений

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, при выезде следственно-оперативной группы машина обнаружена в сельском поселении Троицкое Сунженского района, без следов взлома и повреждений.

Автомобиль доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России (кража с причинением значительного ущерба гражданину).