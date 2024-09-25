Умер заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике Ибрагим Кодзоев 

Он родился в Орджоникидзе (Владикавказе) в 1939 году. В пятилетнем возрасте Ибрагим Абибулатович оказался в ссылке, когда наш народ был депортирован в феврале 1944 года. Детства у него как такового не было, пришлось рано повзрослеть и зарабатывать на хлеб, о чем прославленный тренер говорил в одном из своих интервью.

После окончания школы работал учеником электрослесаря. Когда семья вернулась на родину в 1957 году и обустроилась в Грозном, Ибрагим Кодзоев стал работать на заводе учеником токаря. Здесь и пристрастился к спорту: в начале волейбольная секция, затем зал тяжелой атлетики. За неполный за год выполнил норму кандидата в мастера спорта СССР.

В 1958-1961 годах служил в Советской армии. После возвращения продолжил тренировки и стал мастером спорта. Тогда же начал тренерскую работу.

Успехи не заставили себя ждать и вскоре в Грозном создается центр по развитию тяжелой атлетики под руководством Ибрагима Кодзоева. Достаточно сказать, что 1977-1990 годах он входил в тренерский штаб сборной СССР по этому виду спорта.

После событий 90-х годов прошлого века, распада СССР, Ибрагим Кодзоев вернулся в Ингушетию. В сельском поселении Сурхахи Назрановского района он силами своих родственников и друзей переоборудовал под спортзал заброшенное здание ДК. На этой базе создал и возглавил спортивную школу «Сурхо», пригласил известных тренеров. Там было подготовлены 15 мастеров спорта и два мастера спорта международного класса.

Специализированный зал тяжелый атлетики в Назрани, названный в честь него, был открыт в июне 2016 года.

Ибрагим Кодзоев — это глыба в спорте для Ингушетии. Среди его воспитанников— чемпионы СССР, Европы, мира и Олимпийских игр, три заслуженных мастера спорта Советского Союза, 16 мастеров спорта СССР международного класса, более 200 мастеров спорта, в том числе — обладатель кубка Советского Союза, призер чемпионата Европы, чемпион Игр доброй воли 1986 года, мастер спорта СССР международного класса Руслан Балаев.

Коллектив редакции газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Ибрагима Абибулатовича, спортивному сообществу республики.

Дала гешт долда!