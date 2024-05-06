Уникальную для СКФО Академию цифрового развития в Ингушетии обеспечили электроэнергией

Академия цифрового развития создана на базе передового образовательного IT-проекта «Школа 21», который курирует «Сбербанк». Уникальному центру развития компетенций в сфере IT обеспечено порядка 930 кВт мощности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Для электроснабжения значимого объекта энергетики построили воздушную и кабельную линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 160 метров, установили трансформаторную подстанцию 1 250 кВА.

Кампус «Школы 21» — восьмой на территории России и первый в Северо-Кавказском федеральном округе — расположен на трех этажах академии. Количество рабочих станций — 250. Уникальный дизайн создан с учетом региональной айдентики. Кластеры школы названы в честь главных ценностей ингушского народа: благородства, смелости, доверия и терпения.

Академия будет готовить специалистов в наиболее востребованных на сегодняшний день направлениях: программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами.

Дополнением к работе образовательного центра станет IT-акселератор. Здесь создадут условия для развития технологичных компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение, экспертную и финансовую поддержку. Он даст возможность выпускникам успешно использовать приобретаемые в академии профессиональные компетенции на территории Ингушетии. Также акселератор будет готовить предпринимателей, способных открывать и развивать собственный бизнес в сфере высоких технологий.