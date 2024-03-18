УПЧ по Ингушетии и управление Минюста заключили соглашение о сотрудничестве

Документ направлен на организацию защиты прав и свобод человека на территории республики и обеспечение эффективной законотворческой деятельности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что межведомственное сотрудничество будет включать в себя проведение совместных приемов граждан, обмен информацией, подготовку необходимых предложений в компетентные органы и просвещение граждан.