УПЧ в Ингушетии помог многодетному отцу восстановить выплаты

Мужчина, являющийся многодетным отцом, в июне текущего года направил заявление о назначении пособия на каждого ребенка посредством портала государственных услуг. Позже ему пришел ответ о назначении социальной выплаты в размере 50% от величины прожиточного минимума в регионе для детей.

«Я не согласен с вышеуказанным решением, так как при расчете совокупного дохода нашей семьи за соответствующий период времени пособие должны были назначить в размере 75% величины прожиточного минимума. Все это подтверждается справками о доходах и иными необходимыми документами», — сказано в обращении.

УПЧ направил запрос по существу жалобы в Социальный Фонд России, в ходе исполнения которого была пересмотрена раннее назначенная величина единого пособия.

Отмечается, что в отношении троих детей заявителя назначена ежемесячная выплата в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей в Ингушетии, что составляет 10 тыс. 720 руб. на каждого ребенка. Доплата сумм единого пособия за период с 1 июня по 31 августа 2024 года в размере 32 тыс. 161 рублей мужчине уже осуществлена.