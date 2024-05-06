УПЧ в Ингушетии помог многодетной матери восстановить выплаты

«Многодетная мать обратилась с жалобой на то, что социальные выплаты на её детей были рассчитаны неправильно. До этого заявительница получала ежемесячные пособия в размере 75% от величины прожиточного минимума в регионе. Но когда она подала заявление о продлении выплат, ей назначили пособия в размере только 50%», — рассказал собеседник.

В своём обращении к УПЧ заявительница попросила «защитить её права» и помочь разобраться с ситуацией. По факту обращения Уполномоченный провёл работу по изучению ситуации и передал требование о проверке в Социальный фонд России.

По результатам рассмотрения жалобы СФР принял решение вернуть многодетной матери социальные выплаты в размере 10 720 рублей, что составляет 75% от величины прожиточного минимума на ребёнка по региону. Пособия рассчитаны на троих детей заявительницы.

«Работа с обращениями граждан — одна из наших приоритетных задач. Мы действуем в рамках законодательства и реагируем на каждое обращение, чтобы добиться справедливости и восстановить права граждан», — отметили в ведомстве.