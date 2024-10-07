УПЧ в Ингушетии помог ветерану труда получить фиксированную выплату к пенсии

К уполномоченному обратился пенсионер, ветеран труда, с просьбой помочь защитить его право на получение фиксированной выплаты к пенсии. Он рассказал, что ему начислялась эта выплата за его нетрудоспособного сына, который учится в турецком вузе. С 2021 по 2024 год он без проблем получал эти средства от Социального фонда России (СФР). Однако в мае текущего года в возобновлении выплаты ему было отказано.

Уполномоченный по правам человека обратился в Социальный фонд России (СФР). По результату исполнения запроса произведён перерасчёт, и фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в повышенном размере. Заявителю произведена доплата к пенсии в размере 31 782 рублей за период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года.

Также СФР разъяснил пенсионеру, что для получения выплат с 1 сентября текущего года необходимо предоставить сведения об учёбе сына на 2024-2025 учебный год.