УПЧ в Ингушетии помог женщине получить пособие на ребенка

Заявительница из города Малгобек обратилась к УПЧ с жалобой на отказ в предоставлении ежемесячной социальной выплаты на ребенка. По ее словам, она подала заявление через портал «Госуслуги», но получила отказ. Она выразила несогласие с этим решением и попросила о помощи в защите своего социального права.

В ответ на обращение уполномоченный направил запрос в Социальный фонд России. После рассмотрения запроса ведомство приняло решение назначить ежемесячное пособие на ребенка заявительницы в размере 14 294 рублей за период с марта текущего года по 28 февраля 2025 года.