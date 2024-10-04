УПЧ в Ингушетии помог женщине восстановить пенсию по утрате кормильца

Там уточнили, что в аппарат уполномоченного поступила жалоба от жительницы города Магас. Ей приостановили выплату пенсии по случаю утраты кормильца семьи из-за неактуальных сведений в учетном деле Социального фонда России.

Заявительница неоднократно обращалась в отделение СФР по республике, но ошибку с данными исправили только спустя более чем пять месяцев.

К решению проблемы подключился уполномоченный по правам человека. По результату исполнения его запроса СФР была установлена социальная пенсия по случаю потери кормильца с 3 марта 2024 года в размере 7 153 рублей, а с 1 апреля — 7 689 руб. Кроме того, женщине установили федеральную социальную доплату к социальной пенсии по СПК.

Выплата назначенной социальной пенсии и федеральной социальной доплаты вместе с доплатой будут произведена жительнице республики в октябре текущего года.