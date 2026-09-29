Медики Ингушетии прооперировали ребенка с множественной атрезией кишечника

Ребёнок родился на 33-й неделе беременности с массой тела 2,25 килограмма. Сложность хирургического вмешательства заключалась не только в устранении непроходимости, но и в необходимости максимально сохранить длину кишечника, что имеет важное значение для дальнейшего восстановления его функций.

По словам собеседника, в ходе операции специалисты сформировали 10 анастомозов — соединений между участками кишечника. Выбранная хирургическая тактика позволила сохранить около 80 сантиметров тонкой кишки.

Положительная динамика появилась уже в первые дни после вмешательства. На третьи сутки после операции у ребёнка появился самостоятельный стул. На сегодняшний день малыш уже полностью перешёл на самостоятельное энтеральное питание.

Министр здравоохранения Ингушетии Зара Албакова поблагодарила медицинскую команду перинатального центра за профессионализм и слаженную работу.

«Хочу выразить признательность всей команде Республиканского клинического перинатального центра и лично детскому хирургу Ибрагиму Богатыреву за профессионализм, ответственность и слаженную работу. Проведение такой сложной операции требует от врачей высокого уровня подготовки, большого опыта и командного взаимодействия. Особенно важно, что специалистам удалось не только устранить множественную непроходимость кишечника, но и максимально сохранить его длину, создав условия для дальнейшего полноценного развития ребёнка», — отметила она.