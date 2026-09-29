Тхэквондист, представляющий Ингушетию, стал призером турнира в Бразилии

Билал Яхьяев, представляющий Ингушетию, стал обладателем серебряной награды на международном турнире BRAXIL OPEN по тхэквондо ВТФ-ПОДА в Лондрине (Бразилия).
В категории K44 свыше 80 кг Яхьяев без особых сложностей пробился в финал, победив на пути к решающему бою соперников из Бразилии.
В финальном поединке Билалу предстояло сразиться с соотечественником. Учитывая полученные ранее повреждения и уже достигнутую цель на турнире, тренерский состав принял решение не выходить на финальную схватку.
Серебряная медаль Brazil Open стала для Билала Яхьяева очередным весомым достижением на международной арене.
Заработанные очки в рейтинге дают ему возможность улучшать свои позиции в мировом списке и систематически готовиться к отбору на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.