УПЧ в Ингушетии помог женщине восстановить право на пенсию

Там отметили, что заявительница жаловалась на приостановление выплаты страховой пенсии по старости, которая в июле текущего года перестала поступать. Размер прекратившихся выплат составлял 36 тыс. рублей.

«Мою пенсию приостановили без уведомления. Я обращалась в отделение СФР по республике, где мне сообщили о проведении контрольных мероприятий и отсутствии документов. Однако все необходимые бумаги я предоставила, и вопрос до сих пор не разрешен», — отметила пенсионерка.

Уполномоченный направил запрос в Социальный фонд России по этому поводу. В результате проверки было принято решение о возобновлении выплаты досрочной пенсии в размере 36 592 рубля. Также пенсионерке была произведена доплата за июль и август 2024 года.