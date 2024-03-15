УПЧ в Ингушетии проголосовал на выборах Президента России

«Ибрагим Цечоев реализовал свое избирательное право на сегодняшних президентских выборах, а также проверил свой избирательный участок на предмет соблюдения избирательных прав граждан», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в республике отметил, что на участке соблюдены все стандарты проведения демократических выборов. Нарушений во время избирательного процесса зафиксировано не было.