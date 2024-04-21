Уроженцы Ингушетии стали медалистами турнира по грэпплингу в Казахстане

Муслим Арсамаков и Идрис Алиев стали призерами международного турнира Aiga Koktem Open 2024 по грэпплингу, который проходил с 19 по 20 апреля в Казахстане, информировал газету «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
Собеседник отметил, что Муслим Арсамаков завоевал золото, выступая в весовой категории до 78 кг в разделе NO-GI. Идрис Алиев стал бронзовым призером в весовой категории до 83 кг в том же разделе.
«Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства на международном турнире. Их успехи стали ещё одним подтверждением того, что Ингушетия имеет талантливых и перспективных бойцов», — добавил Тагир Хамхоев.
Отметим, соревнования прошли в Алмате.