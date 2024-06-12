Уроженцы Ингушетии стали победителями чемпионата по джиу-джитсу в Казахстане 

Также отличился Малик Султыгов: он стал золотым призёром в весовой категории до 62 кг в группе Adult 18+ в разделе Gi.



«Чемпионат по джиу-джитсу является значимым событием в мире боевых искусств и предоставляет участникам возможность продемонстрировать своё мастерство и навыки. Победу Ибрагима и Мухаммада-Али Хулаговых, а также Малика Султыгова можно рассматривать как показатель их упорства, дисциплины и профессионализма в этом виде спорта», — добавил Тагир Хамхоев.