Уроженцы Ингушетии стали победителями чемпионата по джиу-джитсу в Казахстане 

Братья Хулаговы и Малик Султыгов стали обладателями золотых медалей на открытом чемпионате по джиу-джитсу Karaganda Open Jiu-Jitsu Сhampionship, который прошел в Казахстане, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Ибрагим Хулагов занял первое место в весовой категории до 24 кг в разделе Boys & Juvenile в Gi Group C среди белых поясов (возрастная группа Kids 8–9 лет). Мухаммад-Али Хулагов завоевал золотую медаль в весе до 34 кг в категории Junior 12–13 лет в разделе Boys & Juvenile в Gi среди спортсменов с белыми поясами», — рассказал собеседник.
По его словам, спортсмены являются учениками Кирилла Якимовича и представляют зал Oss Team Kokshetau.
Также отличился Малик Султыгов: он стал золотым призёром в весовой категории до 62 кг в группе Adult 18+ в разделе Gi.
«Чемпионат по джиу-джитсу является значимым событием в мире боевых искусств и предоставляет участникам возможность продемонстрировать своё мастерство и навыки. Победу Ибрагима и Мухаммада-Али Хулаговых, а также Малика Султыгова можно рассматривать как показатель их упорства, дисциплины и профессионализма в этом виде спорта», — добавил Тагир Хамхоев.