Уроженец Башкортостана приговорен к десяти годам колонии за попытку сбыта наркотиков в Ингушетии 

«Заместитель прокурора республики поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ с использованием информационно — телекоммуникационных сетей и в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.



По данным следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с другим лицом на незаконный оборот наркотиков на территории Ингушетии в декабре 2023 года. Во Владикавказе он забрал из тайника наркотическое вещество — клефедрон — массой около 245 грамм, расфасованное в 13 свёртках. Затем он должен был разместить эти наркотики в тайнике в городе Назрань, за что ему обещали денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.



Однако сотрудники полиции задержали мужчину 1 января 2024 года с поличным, а наркотики были изъяты из незаконного оборота.



Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство, расследование продолжается.