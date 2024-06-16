Уроженец Ингушетии стал победителем турнира по джиу-джитсу в Казахстане

«Спортмен стал золотым призёром турнира Almaty Jiu-Jitsu Summer Tournament 2024 в весовой категории свыше 94 килограммов среди спортсменов с синими и пурпурными поясами в GI», — рассказал собеседник.

Он добавил, что Юнус является учеником таких наставников, как Айдар Тулеубаев, Алиби Оразбек, Руслан Исраилов и Умар Маннаров.

Представляет спортсмен зал QAZAQSTAN TOP TEAM.

«Этот турнир стал ещё одним подтверждением высокого уровня подготовки Юнуса Дахкильгова. Тренировки с такими опытными наставниками позволили ему успешно выступить и занять первое место», — добавил Тагир Хамхоев.