Уроженец Ингушетии стал победителем турнира по смешанным стилям 

«В ходе соревнований Махди-Мухаммаду пришлось провести три схватки. Все они завершились досрочно в пользу ингушского спортсмена. Он стал золотым призёром в весовой категории до 35 кг в NO-GI», — рассказал собеседник.

Спортсмен является учеником Махача Магомедаминова и представляет зал Makhach Sambo.

«Его победа — результат усердной работы, дисциплины и веры в себя. Махди-Мухаммад продемонстрировал настоящий бойцовский дух. Уверен, впереди его ждут новые турниры и новые успехи», — прокомментировал наставник спортсмена.

«Это значимое достижение для ингушского спорта. Такие победы укрепляют престиж республики и способствуют популяризации боевых искусств среди молодёжи», — добавил Тагир Хамхоев.