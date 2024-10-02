Условный срок получила жительница Ингушетии за мошенничество

Осуждена 29-летняя жительница республики за мошенничество с причинением значительного ущерба, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.
Судом установлено, что в январе этого года подсудимая, руководствуясь корыстными мотивами, разместила в социальной сети ложное объявление об оказании помощи в получении социальных выплат. Введенная в заблуждение жительница сельского поселения Экажево Назрановского района перевела на ее банковский счет 30 тыс. рублей.
Полученными деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению, обещание не выполнила, затем перестала отвечать на сообщения и звонки потерпевшей.
С учетом возмещения ущерба фигурантка приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.