В 14 населенных пунктах Ингушетии временно отключат свет 

С 11 до 17 часов часть города Карабулака, сельские поселения Верхние и Средние Ачалуки Малгобекского района останутся без электроснабжения.

С 13 до 18 часов света не будет частично в городе Сунжа, а также в селах Алкун, Алхасты, Берд-Юрт, Алкун-2, Аршты, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга.

В чрезвычайном ведомстве призывают жителей быть бдительными, следить за электрическими приборами и оборудованием.