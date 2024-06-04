В 2024 году более 105 млн рублей будет вложено в развитие культуры Ингушетии

Средства пойдут на улучшение инфраструктуры и обновление оборудования в культурно-просветительских учреждениях Ингушетии.

Государственный музей изобразительных искусств получит современное техническое оснащение на сумму 20 млн рублей, что позволит расширить экспозиционные площади и обеспечить доступ к уникальным художественным произведениям для широкой аудитории.

Также значительные средства будут направлены на развитие культурной инфраструктуры сельских поселений. В селе Верхние Ачалуки планируется капитальный ремонт дома культуры, на который выделено более 11 миллионов рублей. На территории села Джейрах в свою очередь появится новый ДК, на строительство которого направлено свыше 30 млн рублей.

Кроме того, Центру театра, кино и креативных индустрий будет направлена финансовая поддержка в размере 32 млн рублей для обновления инфраструктуры учреждения. Государственный колледж искусств оснастят новыми инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму более 2 миллионов рублей.

В сельском поселении Аршты планируется возвести модульную муниципальную библиотеку. На эти цели выделено 8 млн рублей.

«Помимо прочего, также будет оказана финансовая поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры для поощрения их вклада в развитие Ингушетии. Вышеперечисленные меры поспособствуют созданию новых возможностей для самореализации местных жителей и привлекут больше внимания к культурному наследию нашего края», — отметил собеседник.